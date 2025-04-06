«Горжусь, что играл вместе с Сашей»: Зарипов поздравил Овечкина с рекордом

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Данис Зарипов: рекорд Овечкина — мировое достижение

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Оба хоккеиста трижды становились чемпионами мира в составе сборной России.

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поздравил российского надающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в «регулярках» НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, державшийся четверть века.

«Эмоции, конечно же, самые потрясающие, ведь это мировое событие. Мы всегда болеем за Сашу, поддерживаем и, конечно же, гордимся им и тем, что играли вместе», — сказал Данис Зарипов.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России снялся в клипе на специальную версию песни группы «Руки вверх!» «18 мне уже», который посвящен рекорду Овечкина. Премьерный показ музыкального видео прошел на телеканалах холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ).

Съемки прошли на «ВТБ Арене» в Москве, где выступает столичное «Динамо», воспитанником которого является Овечкин. Помимо Зарипова, поздравить капитана «Вашингтон Кэпиталз» пришли первый тренер хоккеиста Александр Филиппов, а также игроки клуба «Легенды хоккея» Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов и Алексей Сопин.

«Собралась хорошая компания его друзей, мы все следили и ждали рекорда, поэтому с большим удовольствием приняли участие в съемках клипа», — добавил Зарипов.

Овечкин дебютровал в НХЛ в 2005 году. Всю свою карьеру он провел в «Вашингтоне». Вместе с командой от трижды выигрывал Президентский Кубок по итогам регулярного чемпионата, а также становился обладателем Кубка Стэнли. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, ему понадобилось 1487 матчей.

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