В Ленобласти пьяный житель деревни застрелил троих человек и одного ранил

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Позднее было обнаружено тело четвертого погибшего.

В Ленобласти пьяный житель деревни застрелил троих человек и одного ранил

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Житель деревни Липная Горка в Ленинградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство трех человек и нанес ранение еще одному жителю деревни. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело, о чем 6 апреля сообщила прокуратура региона.

Позднее было обнаружено тело четвертого погибшего.

«Тело мужчины и его собаки обнаружено в 200–300 м от дома, где проживал подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета (СК) по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В настоящее время на месте инцидента работают следователи из следственного отдела города Тихвин, а также сотрудники полиции и эксперты. Следствие направило ходатайство в суд с требованием избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «битцевский маньяк» заявил о готовности дать признания еще в 11 убийствах.

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