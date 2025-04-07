В Париже тысячи человек провели демонстрацию в поддержку Ле Пен

Центр Парижа охватили массовые акции протеста. По меньшей мере десять тысяч демонстрантов с лентами в цветах французского флага вышли на манифестацию в поддержку Марин Ле Пен.

Лидера французской оппозиции и главную соперницу Макрона на прошлой неделе признали виновной в растрате средств Европарламента и запретили неудобному политику баллотироваться на выборах в ближайшие пять лет. Ле Пен с трибуны заявила, что продолжит борьбу и исполнила с горожанами французский гимн.

«Мне знакомы оковы и произвол. Я видела жестокость и насилие воочию. Я знаю боль ран, но я не умею опускать руки. Я ощущаю страдания, которые мне это приносит, но я не теряю надежду! Мое сердце переполняет гнев, но я не намерена сдаваться», — сказала депутат национально собрания Франции, председатель фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Демонстрации проходят по всей стране. До фактического снятия с президентских выборов Ле Пен считалась главным претендентом на победу в них. Последние опросы показывают, что за политика проголосовали бы больше половины французов.