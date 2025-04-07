«Вот это рекорд»: первыми Овечкина поздравили коллеги

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Коллеги-спортсмены поздравили Александра Овечкина с рекордом

Фото, видео: Adam Hunger/ТАСС; 5-tv.ru

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Фанаты хоккеиста по всему миру ликуют.

Фанаты ликуют. Национальная хоккейная лига посвятила спортсмену логотип в социальных сетях. В российских городах появились билборды с фотографией и фразой «Саша, Россия гордится тобой». Капитана «Вашингтон Кэпиталз» поздравили товарищи по команде и другие прославленные спортсмены.

«На самом деле и сейчас тяжело в это поверить. Понимаешь, какое событие произошло. Меняется хоккейная история. И то, что переписал ее Александр Михайлович — это дорогого стоит. Он абсолютно это заслужил и теперь можно официально говорить, что он лучший снайпер в истории хоккея», — отметил Алексей Протас, центральный нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз».

Поздравили коллегу-спортсмена и знаменитый пловец Майкл Фелпс, и гимнастка Симона Байлз, и теннисист Роджер Федерер, и звезда NBA Майкл Джордан.

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