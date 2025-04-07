Триумф Овечкина стал главной темой международных СМИ

Триумф Александра Овечкина — на первых страницах зарубежных изданий. Агенство Associated Press пишет, что рекорд Гретцки многие годы казался недостижимым. Но все же был побит российским спортсменом.

Отмечая мощный бросок, телеканал NBC назвал хоккеиста самым опасным игроком нападения в НХЛ. При этом особенно выделяют, насколько впечатляющим оказался гол, ведь в прошлом году Овечкин восстанавливался после перелома.

Журналисты The Washington Post заявляют, что он не сбавлял обороты на протяжении всей карьеры и установил рекорд, который стал ошеломительным для всего мира.