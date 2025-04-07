Уничтожили на месте: ВС РФ отбили атаку боевиков ВСУ в Херсонской области

Враг пытается форсировать реку.

В Херсонской области атаки боевиков по мирным жителям отражают бойцы «Днепра». Враг пытается форсировать реку, но его уничтожают на месте.

На правом берегу разведка обнаружила пункт временной дислокации боевиков ВСУ. Националисты засели в подвале полуразрушенного здания. Координаты оперативно передали артиллерийскому расчету. По цели ударили из гаубицы «Мста-Б».

В другой точке беспилотники засекли боевиков, которые направлялись в сторону переправы. Расчет миномета точным попаданием ликвидировал группу.

От поступления команды до уничтожения цели прошло 30 секунд. После выполнения боевой задачи расчет переместился на другую огневую позицию.