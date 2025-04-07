Кабальные условия: Украина готовится к очередным переговорам с США

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Украинская делегация обсудит условия ресурсной сделки с США

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

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В дело вступят финансисты и юристы, но поможет ли это Незалежной?

Украина надеется еще поторговаться с США, чтобы смягчить условия договора по полезным ископаемым. Как пишет агентство Associated Press, Киев собрал команду переговорщиков из представителей четырех министерств, а также финансовых консультантов и юристов.

На следующей неделе делегация направится в Вашингтон обсуждать кабальную сделку, детали которой после утечки информации обсуждали в Верховной раде.

Из-за этого на украинское руководство обрушился шквал критики. В соответствии с документом, США получают контроль над всеми украинскими природными ресурсами. При этом не берут на себя никаких обязательств. Их вкладом будет считаться уже оказанная военная помощь. Хотя Владимир Зеленский заявляет, что Соединенным Штатам Украина ничего возвращать не должна.

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