Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей на красный свет

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Полина Асташкина
Полина Асташкина 25 0

Ранее административное наказание в максимальном размере распространялось лишь на Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области.

Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей на красный свет

Фото: Лиходеев Семен/ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал закон о том, что за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора предусмотрены штрафы до 1,5 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее законодательство устанавливало аналогичные штрафы лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. В других регионах за проход в неустановленных местах по ж/д путям предусматривался штраф в размере 500 рублей. Принятый закон распространяет меры наказания в том числе за переход даже при запрещающем сигнале светофора.

Также, с учетом нововведения, административное наказание предусмотрено в случаях повреждения путей, сооружений, устройств сигнализации и связи или других объектов инфраструктуры. Речь идет не только о железнодорожном транспорте, но и о метрополитене.

Наказание грозит и за сбрасывание предметов на пути в ситуации, когда данные действия могут помешать движению поездов, в случае если не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.

Помимо этого, закон устанавливает административную ответственность за повреждение ограждений вдоль железнодорожных путей. Также он вводит увеличенные штрафы не только за это правонарушение, но и в случае повреждения защитных лесонасаждений.

Данные правонарушения могут повлечь за собой штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей для граждан в различных регионах, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — от трех до пяти тысяч.

Для должностных лиц штрафы в регионах составят от пяти до десяти тысяч рублей, а в вышеуказанных субъектах — от 20 до 50 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в 2025 году будет проведен эксперимент по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ). В трех субъектах России школьники будут сдавать лишь два предмета — русский язык и математику. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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