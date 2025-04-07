Ушли от «дронов-ждунов» на электросамокатах: как ВС РФ освобождали Успеновку

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ВС РФ столкнулись с реагирующими на движение дронами ВСУ

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Российские военные придумали блестящий план и мастерски реализовали его.

При штурме Успеновки в ДНР наши бойцы столкнулись с новой тактикой боевиков. ВСУ использовали ударные дроны, которые реагируют на движение.

Все здания превратили в баррикады. Это осложнило взятие населенного пункта. На заход, закрепление и зачистку ушло несколько недель. Но штурмовики придумали способ, как обойти противника. О борьбе стратегий рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Кадры от командиров группировки войск «Центр». В одной из лесопосадок идет ожесточенный бой. Это столкновение возле села Успеновка. Никто из врагов не ушел живым. Бои в самой Успеновке тоже сняли на квадрокоптер.

Успеновка — небольшое село к югу от Покровска. Город отчаянно обороняют ВСУ. Но российская армия постепенно берет его в кольцо и уже скоро отсюда окончательно вытеснят противника. Успеновку брали несколько дней и в ходе штурма столкнулись с новыми смертельными технологиями ВСУ. Например, «беспилотники-ждуны», которые сидят в засаде и поднимаются в воздух, как только наши солдаты приближаются.

«Они сидят, „ждуны“, везде. Они под каждым кустом у них сидят. Они работают через датчик движения. Прошли люди, заметил датчик движения, тут же поднимаются и начинают атаковать», — рассказал командир роты Давид Хачатурян.

Наши в ответ рассредоточивали силы и запускали дроны-истребители. А еще использовали военную хитрость — тайно, рано утром, забросив солдат внутрь села на мотоциклах и электрических самокатах.

«На самокатах заводили, так как на самокатах — это бесшумное средство перемещения. На мотоцикле можно не услышать подлет FPV-дрона, „мавика“ и так далее. А самокат он бесшумный», — рассказал командир батальона Даба Бадмажапов.

Группами по трое самокатчиков наши военные проехали в Успеновку по ровной асфальтированной трассе, а затем устроили штурм ключевых укреплений противника. С другой стороны точно такую же дорогу заминировали мотоциклисты. Нам показали похожие маневры на полигоне, где сейчас тренируются бойцы.

А вот так наших военных пытались поразить украинские дроны, пикируя с неба. На тренировке используют холостые мины-хлопушки, которые, впрочем, дают исчерпывающее представление о том, как настоящие боеприпасы взрываются в бою.

«Вот такие здесь учения, все максимально приближено к боевой обстановке, сброс был не настоящий, а холостой, но бахнуло нормально. Ох! Черт возьми», — воскликнул корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Теперь Успеновка полностью наша, а за ней открывается путь к другим селам и окружению крупных городов на Донецком направлении.

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