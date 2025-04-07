Перевозчик может расширить действие плоских тарифов до девяти городов.

Программа шаттлов, которые «Аэрофлот» запустил между Москвой и Петербургом, оказалась невероятно востребованной у пассажиров. В летний период даже с учетом того, что отправляются они каждые 15 минут, загрузка судов держалась на уровне 95 процентов.

А кроме того, пилотам это позволяет увеличить часы налета на Sukhoi Superjet. Об этом сегодня президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил глава авиакомпании Сергей Александровский.

Кроме того, перевозчик может расширить действие так называемых плоских тарифов до девяти городов Дальнего Востока. Тарифы на них не меняются в цене в течение года и не зависят, например, от праздничных дат и сезона отпусков.

Так, помимо Хабаровска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Магадана, в список планируют включить Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ.

«То есть до 50 процентов — это плоские тарифы, 30 процентов — это субсидированные тарифы, федеральная субсидия для жителей этих регионов. И порядка 20–30 процентов будет коммерческий тариф. Но при этом мы дадим доступ по плоским тарифам для всех городов, куда мы выполняем полеты. Мы все равно будем продолжать субсидировать. Размер субсидии со стороны „Аэрофлота“ плоского тарифа — более 10 миллиардов рублей. В 2025 году размер этих субсидий увеличится в силу роста определенных затрат. Тем не менее это наши социальные обязательства, мы и дальше будем их выполнять», — рассказал Сергей Александровский.

«Отлично. С Минтрансом доработайте все. Хорошо, здорово. Спасибо», — заключил Владимир Путин.