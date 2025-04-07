Рэпер Саграда выпустил первый в России клип, созданный ИИ

Рэпер Саграда и его коллектив «Соль Земли» презентовали видеоклип, который был полностью создан с использованием технологий искусственного интеллекта. Музыкальное видео было опубликовано 7 апреля на странице музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Клип под названием «По приказу Острых козырьков» посвящен популярному сериалу «Острые козырьки».

Как подчеркнули авторы, это первое в России музыкальное видео, которое было полностью создано с помощью искусственного интеллекта. В процессе работы над ним не участвовали ни режиссеры, ни операторы, ни художники.

Саграда 25 ноября объявил о том, что группа выпустила композицию, вдохновленную сериалом.