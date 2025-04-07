Рэпер Саграда выпустил первый в России клип, созданный ИИ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Клип под названием «По приказу Острых козырьков» посвящен одноименному популярному сериалу.

Рэпер Саграда выпустил первый в России клип, созданный ИИ

Фото: vk/com/САГРАДА/СОЛЬ ЗЕМЛИ

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Рэпер Саграда и его коллектив «Соль Земли» презентовали видеоклип, который был полностью создан с использованием технологий искусственного интеллекта. Музыкальное видео было опубликовано 7 апреля на странице музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Клип под названием «По приказу Острых козырьков» посвящен популярному сериалу «Острые козырьки».

Как подчеркнули авторы, это первое в России музыкальное видео, которое было полностью создано с помощью искусственного интеллекта. В процессе работы над ним не участвовали ни режиссеры, ни операторы, ни художники.

Саграда 25 ноября объявил о том, что группа выпустила композицию, вдохновленную сериалом.

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