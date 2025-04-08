В крупной сети кальянных в Петербурге прошли масштабные обыски

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Поводом для проверки стали жалобы посетителей на недомогание после визита в заведения.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Silas Stein; 5-tv.ru

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В Петербурге прошло одно из самых массовых за последнее время закрытий местных кальянных. В городе на Неве их даже больше, чем в Москве. Ведь за последние годы эта «культура курения» очень глубоко проникла в жизнь Северной столицы. Заведений — сотни. И на многие поступают жалобы на некачественный табак, алкоголь, еду.

Что же творится в кальянных и почему их очень часто сравнивают с опиумными притонами начала прошлого века — узнал корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков.

Этот день посетители лаундж-бара «Феромон» запомнят надолго, ведь угли в чашах их кальянов дотлевали в окружении работников полиции, которые нагрянули в заведение с проверкой.

Причиной визита сотрудников МВД стали многочисленные жалобы клиентов на плохое самочувствие после посещения заведения. Возможно, дело в курительных смесях непонятного происхождения, которые там использовали. Оперативники нашли около 200 коробок с табаком без какой-либо маркировки. Мы под видом обычных посетителей тоже решили проверить, чем угощают клиентов.

Сеть кальянных «Феромон» уже закрывали в 2020 году за то, что заведение работало в период карантина. За последующие пять лет тут было минимум три полицейских проверки. На днях в правоохранительные органы обратились клиенты «Феромона». По их словам, здесь продают некачественную табачную продукцию.

Мы решили собрать материал для экспертизы, заказали по меню соответствующие позиции. Табак мы поместим в специальные банки для анализов, чтобы потом отнести в лабораторию для проверки.

Также нам дали с собой на пробу смесь из кальяна. Ее мы тоже отправим на экспертизу. Алкоголь проверить не удалось — весь его изъяли.

Количество изъятого спиртного поражает — свыше тысячи бутылок, которые закупали в обычных сетевых алкомаркетах. И это при условии, что силовики обошли всего шесть заведений, в то время как сеть кальянных насчитывает 20 точек. Генеральный директор Антон Симутов не раз попадал в поле зрение полицейских.

Однако не в России, а на Бали, после того как год назад он организовал на вилле вечеринку. Участниц он заманивал через соцсети, обещая легкий заработок. В итоге, по словам свидетелей, одну из девушек он избил и удерживал в доме на протяжении 20 часов.

Симутова задержали и на время проведения психиатрической экспертизы поместили в больницу, однако он смог сбежать, буквально голыми руками отогнув прутья решетки на окнах. На свободе Симутов оставался недолго. По последним данным, он находится под стражей в Индонезии, но продолжает числиться генеральным директором сети кальянных «Феромон». Кстати, весьма успешной.

Заведения приносят неплохую выручку и регулярно становятся победителями различных премий. Но теперь бизнес Симутова может закрыться надолго. Жители домов, где расположены кальянные, этому будут только рады.

Тем временем образцы табака и курительных смесей, которые предложили нам в кальянной, скоро помогут дать ответ, почему же посетители массово жаловались на недомогание.

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