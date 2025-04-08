Остались считанные часы: последние приготовления идут к запуску «Ракеты Победы» с Байконура

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Считанные часы остаются до запуска «Ракеты Победы» с космодрома Байконур

Фото, видео: 5-tv.ru

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В 8:47 по московскому времени на орбиту отправится международный экипаж: россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким.

Считанные часы остаются до запуска «Ракеты Победы». На космодроме Байконур идут последние приготовления к старту. Государственная комиссия одобрила заправку.

В 8:47 по московскому времени на орбиту отправится международный экипаж: россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким. Все они уже покинули Звездный городок. Туристы провожали их песнями.

«Подпевают и приветствуют космонавтов все туристы, это их единственная возможность увидеть так близко экипаж перед стартом. Короткий путь длиной всего 70 метров от гостиницы до автобуса», — рассказывает корреспондент «Известий» Роман Польшаков с места событий.

Запуск посвящен 80-летию Великой Победы. На борт ракеты нанесена соответствующая символика. Полет до международной космической станции займет более трех часов. Стыковка запланирована в полдень. На орбите экипаж проведет полсотни экспериментов и дважды выйдет в открытый космос.

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