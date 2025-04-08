В экоцентрах Москвы активизировались пчелы

В столичных экоцентрах проведена подкормка пчел. Об этом сообщает портал mos.ru.

С началом теплого сезона биологи экоцентров Департамента природопользования и охраны окружающей среды осматривают пасеки на природных территориях города, проводят ревизию каждого улья, убирают зимний подмор, чистят летки и устанавливают прилетные доски. И самое главное — дают пчелкам подкормку. Теперь задача пчелиных семей — дождаться цветения пыльценосных растений. Пыльца служит ценным белковым продуктом для приготовления корма личинкам.

Ранее 5-tv.ru писал, как отличить настоящий мед от «липового». Роскачество исследовало товар более 20 торговых марок. Для ревизии был выбран мед самого бюджетного ценового сегмента. Итоги проверок поразили экспертов. Требованиям соответствует продукция только четырех торговых марок. У прочих товаров выявлены один или сразу несколько признаков фальсификации.

По итогам проверки выяснилось, что продукция 17 торговых марок не соответствует обязательным требованиям.