«Ракета Победы» стартовала: экипаж проведет на МКС 245 суток

Космонавты проведут в ходе экспедиции 41 эксперимент.

Несколько минут назад с Байконура стартовала «Ракета Победы». На борту носителя «Союз-2.1А» — наши соотечественники Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA. Уже через три часа они достигнут Международной космической станции (МКС). На орбите экипаж проведет полсотни экспериментов, и дважды выйдет в открытый космос. К российскому модулю МКС корабль пристыкуется в полдень по московскому времени. Миссия продлится 245 суток.

Последние часы перед стартом — самые сложные и волнительные. Специалисты проверяли все системы корабля, а быт экипажа был расписан буквально по минутам. Значительная часть проводимой работы скрыта от посторонних, но это не помешало приехать на космодром рекордному количеству туристов. Побывал на Байконуре и корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Он увидел, как провожали экипаж «Союза», и готовили ракету-носитель к пуску.

Смотровая площадка в двух километрах от стартового стола. Запуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он уже стал рекордным по количеству зрителей — на «Байконуре» за ним следят 2,5 тысячи гостей.

Увидеть старт лично, ощутить всю мощь ракетоносителя и проводить экипаж миссии в космос приехали туристы из разных уголков России. Среди зрителей этого запуска и звезды отечественного кинематографа. Павел Деревянко подготовился — на смотровую площадку приехал не в скафандре, но костюм тоже выбрал необычный

«Невероятное чувство и радости, и гордости! Спасибо нашим космонавтам! Все настолько четко, настолько профессионально здесь устроено», — отметил актер Павел Деревянко.

Запуск прошел в 8:47 по московскому времени. Перед большим событием все участники миссии были в строгой изоляции, но накануне все равно пообщались с журналистами. Находясь за стеклом, рассказали, какую, к примеру, музыку будут слушать на орбите. Это, в основном, классика отечественной эстрады. И конечно, традиционная «Траву у дома».

Экипаж провожали на космодром глубокой ночью. Песня группы «Земляне» — это уже традиция и своеобразный талисман для космонавтов, которые отправляются на орбиту.

Подпевают все туристы. Это единственная возможность так близко увидеть космонавтов. Короткий путь — длиной всего 70 метров — от гостиницы до автобуса.

В составе экипажа — два российских космонавта. Капитан корабля Сергей Рыжиков, на МКС в общей сложности провел почти год, и бортинженер Алексей Зубрицкий — для него это первый полет. Компанию им составляет астронавт NASA Джонатан Ким. Он тоже на МКС прилетит впервые.

У экипажа все расписано: проверили скафандры, доложили о готовности к полету.

На МКС они проведут 41 эксперимент, также запланированы два выхода в открытый космос. Экспедиция продлится 245 суток.