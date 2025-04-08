Женщина бросила полугодовалую дочь в сугробе в Хабаровской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Женщина в Хабаровском крае бросила шестимесячную дочь в сугробе. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Хабаровскому краю в своем Telegram-канале.

«В ходе следствия будет дана оценка исполнению женщиной обязанностей по воспитанию детей, а также действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности несовершеннолетних», — уточнили в Следственном комитете.

Девочку удалось спасти и изъять из неблагополучной семьи. Ее доставили в специализированное учреждение, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По факту случившегося в поселке Горный Хабаровского края возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Сейчас следствием устанавливаются подробности случившегося.

Женщина, кроме дочери, воспитывает еще малолетнего сына. Известно также, что она ведет антисоциальный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Татарстане мать зарезала ножницами пятилетнего сына. В момент нападения на ребенка женщина находилась в неадекватном состоянии.

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