В Татарстане мать зарезала ножницами пятилетнего сына

В Татарстане 27-летняя мать зарезала своего пятилетнего сына. Об этом сообщает республиканское следственное управление СК России.

Известно, что женщина в момент напдения на ребенка находилась в неадекватном состоянии- она нанесла ребенку множественные ранения ножницами в районе жизненно-важных органов.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяная горе-мать уронила младенца на пол в Петербурге. Малышка упала на кафельный пол, когда родители ругались. Все произошло в ночь на 5 февраля. Между молодыми родителями разгорелся конфликт после совместного распития. Во время ссоры горе-мать уронила дочку с рук на кафельный пол. Как отмечается, это не первый конфликт между родителями. Мужчина прежде кидался с кулаками на мать своего ребенка.