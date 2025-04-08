На Филиппинах активизировался вулкан Канлаон

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Он выбросил в небо столб пепла высотой около четырех километров. В регионе введены меры предосторожности, закрыты школы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/PHIVOLCS; 5-tv.ru

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На Филиппинах в ближайшее время могут произойти повторные выбросы камней и пепла. Проснулся вулкан Канлаон. В воздух уже поднялся огромный столб дыма и пепла высотой четыре километра.

Сейсмологи предупреждают, что находиться вблизи вулкана сейчас опасно. Из-за возросшей активности следующее извержение может произойти в любой момент. В связи с этим временно закрыли местные школы.

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