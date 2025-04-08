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Валерия Гранкина
Валерия Гранкина 25

Объединяя поколения: звезды на красной дорожке «ВИА «Васильки»

«Если бы их не было, то надо было их придумать». Подумал Сергей Жуков, и не только создал коллектив, но и написал для него 16 песен, которые в 70-е точно могли бы стать шлягерами.

Приготовьтесь! В сердце — ностальгия. «Добавки! Добавки забыли!» — только и успевали слышать гости премьеры музыкального драмеди «ВИА «Васильки» между душещипательными мелодиями про любовь. Уж очень колоритная подача угощений была на мероприятии. Полное погружение!

Топленое мороженное, прямо, как в детстве, раздают из советской тележки громкие и пышные буфетчицы с синими тенями и фартучками. А карманы у всех набиты конфетными фантиками с надписью «Васильки».

Вот так душевно и щедро встречали гостей на премьере «ВИА Васильки». Даже самые уставшие за день сердца смогли оттаять, а самые стройнеющие не смогли удержаться от сладостей. Правильно, а иначе какое погружение в ностальгию без родных сладостей СССР?

Какой новостью об отце взбудоражила гостей Даша Жукова, в чем была загадочность Анны Цукановой, с кем конкурировал Григорий Верник и за счет чего омолодился Владислав Ветров. Смотрите в фоторепортаже 5-tv.ru.

Объединяя поколения: звезды на красной дорожке «ВИА «Васильки»

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«Сегодня за папу»! Даша Жукова уверенно позирует на дорожке одна. Пока Сергей Жуков отменил гастроли из-за больничного, дочь просто не может его подвести и не представить зрителям премьеру.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Скромняга и симпатяга — Иван Рысин. Молодой артист, видимо, не до конца попрощался с образом гитариста в «ВИА «Васильки». Иприческе не изменяет.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Алевтина Тукан, как истинная актриса, всегда на контрастах и совсем «не как своя героиня». В сериале ее не узнать — экспрессивная и дерзкая. А на премьере само очарование и сдержанность.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

4/9

Анна Цуканова сама загадочность вечера. Элегантно позировала, но также элегантно и молчала. Вечер премьеры решила провести в кругу друзей и команды.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Певец Илья Гуров ворвался на васильковую дорожку с историей про то, как ради строчек песен, сочиненных еще в детстве, пацаны в армии отдавали ему все сладости. Все же понимают прекрасно — к сердцу девчонок не подобраться без музыки и конфет.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

6/9

Те самые с гитарой, в которых все влюбляются. Григорий Верник и Антон Шаврин сыграли главных крашей СССР. Ну и, конечно, по сценарию постоянно в контрах, поэтому необычно видеть их на дорожке с таким дружелюбным оскалом.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

7/9

«Это я в „Васильках“ снимался», — стеснительно напоминает Никита Плахотнюк. Еще явно не передышал воздухом славы и засмущался от внимания журналистов. Ну и слава Богу — скромность украшает мужчин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

8/9

Вспомнил молодость и улыбнулся! Владислав Ветров как никогда доволен, ведь ему в снова 21, правда, только в «ВИА «Васильки»!

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

9/9

Новая звезда родилась! Дарья Петриченко, сыгравшая героиню Ирины Розановой в молодости, только и успевала отвечать на вопросы журналистов и позировать в объективы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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