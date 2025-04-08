Объединяя поколения: звезды на красной дорожке «ВИА «Васильки»

«Если бы их не было, то надо было их придумать». Подумал Сергей Жуков, и не только создал коллектив, но и написал для него 16 песен, которые в 70-е точно могли бы стать шлягерами.

Приготовьтесь! В сердце — ностальгия. «Добавки! Добавки забыли!» — только и успевали слышать гости премьеры музыкального драмеди «ВИА «Васильки» между душещипательными мелодиями про любовь. Уж очень колоритная подача угощений была на мероприятии. Полное погружение!

Топленое мороженное, прямо, как в детстве, раздают из советской тележки громкие и пышные буфетчицы с синими тенями и фартучками. А карманы у всех набиты конфетными фантиками с надписью «Васильки».

Вот так душевно и щедро встречали гостей на премьере «ВИА Васильки». Даже самые уставшие за день сердца смогли оттаять, а самые стройнеющие не смогли удержаться от сладостей. Правильно, а иначе какое погружение в ностальгию без родных сладостей СССР?

Какой новостью об отце взбудоражила гостей Даша Жукова, в чем была загадочность Анны Цукановой, с кем конкурировал Григорий Верник и за счет чего омолодился Владислав Ветров. Смотрите в фоторепортаже 5-tv.ru.