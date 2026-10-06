«Оскар» для Юры Борисова: кинокритик оценил шансы актера

Александр Мельман: про «Оскар» для Юры Борисова говорить пока рано

Шансы актера Юры Борисова получить «Оскар» за роль в фильме «Искусственный» могут составлять около пяти процентов. Такую оценку «Абзацу» дал телевизионный обозреватель и кинокритик Александр Мельман.

Эксперт считает, что говорить о возможной победе Борисова пока преждевременно из-за высокой конкуренции в Голливуде. При этом востребованность российского актера у зарубежных режиссеров может способствовать его дальнейшим предложениям в американском кино.

«Про „Оскар“ говорить пока рано. Мы, конечно, надеемся и болеем за него, но у Голливуда огромная конкуренция, поэтому его шансы я бы оценил процентов в пять, не больше», — отметил Мельман.

Борисова могут выдвинуть в категории «Лучший актер» за фильм «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино. О планах наградной кампании ранее сообщило Variety. Официальной номинации пока нет.

В картине Борисов сыграл сооснователя и бывшего главного научного сотрудника OpenAI Илью Суцкевера. Фильм рассказывает об отношениях Суцкевера и Сэма Альтмана, а также их разногласиях вокруг развития технологий искусственного интеллекта.

По данным Variety, Эндрю Гарфилда, исполнившего роль Альтмана, будут продвигать в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В этой же номинации планируют представить Марка Райлэнса, сыгравшего ученого Джеффри Хинтона. Моника Барбаро, исполнившая роль Миры Мурати, может претендовать на награду за лучшую женскую роль второго плана.

Мировая премьера «Искусственного» состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. В широкий прокат фильм должен выйти 25 декабря. Наградная кампания также охватит категории лучшего фильма, режиссуры и оригинального сценария.

Для Борисова потенциальная номинация может стать второй. В 2025 году актер претендовал на «Оскар» за роль Игоря в «Аноре» Шона Бейкера в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Тогда награду получил Киран Калкин за фильм «Настоящая боль».

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