«Король и Шут» сменил владельца: кому досталось руководство брендом

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 43 0

Ранее права принадлежали фонду «Памяти Горшка».

Бренд «Король и Шут» перешел в новые руки

Фото: ВКонтакте/Ольга Горшенева/olgagorsheneva

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Вдова Михаила Горшенева стала владелицей бренда «Король и шут»

Товарный знак «Король и Шут» теперь зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя Ольги Горшеневой — вдовы Михаила Горшенева. Ранее права на него принадлежали фонду «Памяти Горшка», однако в карточке организации появилась запись об отказе от бренда. Такие данные появились в сервисе Rusprofile.

«Для товарного знака зарегистрирован договор отчуждения права в отношении всех товаров или услуг», — говорится в сообщении сервиса.

Фонд «Памяти Горшка» был зарегистрирован в 2014 году после смерти музыканта. Его единственным учредителем и руководителем стала Ольга Горшенева. В последние годы организация сдавала в налоговую нулевую отчетность, что может свидетельствовать об отсутствии фактической деятельности.

После регистрации ИП Ольга Горшенева оформила товарный знак на себя. Основным видом деятельности предпринимателя указан шоу-бизнес. Среди дополнительных направлений — производство одежды, обуви и аксессуаров, а также других товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге прошел концерт группы «КняZz», где вспомнили Михаила Горшенева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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