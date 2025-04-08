Россия и США проведут новый раунд переговоров в Стамбуле

В Министерстве иностранных дел России сегодня анонсировали новый раунд российско-американских переговоров. Известно, что встреча пройдет в Стамбуле.

Экспертную группу нашего государства возглавит дипломат Александр Дарчиев, который недавно приступил к обязанностям посла в Вашингтоне. В составе делегации из США будет заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии — Соната Коултер.

Сообщается также, что главной темой диалога станет нормализация работы дипломатических миссий.