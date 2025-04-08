Соль лучше, чем песок: жители Петербурга жалуются на пыль в городе

Результаты показали, что в некоторых районах концентрация пыли значительно превышает допустимые нормы.

Экологи проверили качество воздуха в Санкт-Петербурге после жалоб жителей на пыльно-песочные бури. В некоторых районах концентрация пыли превышает стандарт в 10-15 раз.

Коммунальщики о проблеме знают и стараются принимать меры. По их словам, в этом сезоне для борьбы с гололедицей постарались использовать меньше песка, заменив его солью.

А генеральную уборку улиц, которая обычно стартует весной, из-за малоснежной зимы начали намного раньше — в конце января.