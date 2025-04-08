Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения в двух исполнениях

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 62 0

Какими будут автомобили?

Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения в двух исполнениях

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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Чешская компания Skoda готовит в мае этого года запуск второго поколения своего флагманского кроссовера Kodiaq. Об этом стало известно из их официального YouTube-канала.

Kodiaq 2025 будет представлен в двух исполнениях: Sportline и Laurin & Klement, которые будут ориентированы на любителей спортивного стиля и роскоши.

Фото: YouTube / Škoda India

Версия Sportline придется по вкусу любителям динамики. Авто имеет агрессивные черные элементы декора, которые дополняют плавные линии кузова. Легкосплавные диски добавляют машине визуальной мощности.

Версия Laurin & Klement названа в честь основателей компании и имеет поистине премиальный внешний вид. Машина является воплощением элегантности и изысканности.

Салон авто выполнен из коричневой кожи, а хромированные детали придают железному коню блеск и шик.

Обе модели имеют мощный двухлитровый турбомотор TSI, развивающий 188 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Также есть семиступенчатая коробка передач DSG и полный привод.

Ранее 5-tv.ru писал, что BMW анонсировала новинки автомобилей. Одна из моделей может напоминать мотоцикл.

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Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения в двух исполнениях

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