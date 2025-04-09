Не Бородина, а Сердюкова: поменяет ли телеведущая фамилию после свадьбы

Знаменитость до сих пор носит фамилию бывшего супруга Курбана Омарова.

Телеведущая Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков планируют связать себя узами брака уже в этом году — в конце весны или начале лета. Влюбленные уже вовсю готовятся к предстоящему торжеству, а фанаты продолжают осыпать пару всевозможными вопросами, в том числе о смене фамилии, пишет издание 7Дней.ru.

Дело в том, что по паспорту Ксения все еще Омарова, а Бородина — это ее творческий псевдоним. Вполне логично, что любой мужчина не был бы в восторге, если бы его жена носила фамилию бывшего мужа, с которым их больше ничего не связывает.

Однако Сердюков заявил, что его это совершенно не волнует, и он не видит смысла в том, чтобы Ксения меняла фамилию. Эта позиция блогера многих удивила, но пока неизвестно, что думает по этому поводу сама Бородина.

Ранее Ксения говорила, что не любит бюрократические процедуры, поэтому не стала возвращать себе девичью фамилию после развода с Курбаном Омаровым. Но сейчас она, кажется, совсем потеряла голову от любви и может решиться на то, чтобы стать Сердюковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в отношениях Бородиной и Сердюкова не все гладко.