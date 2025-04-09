Лавров: Европа «окрысилась» на Россию

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Лавров заявил, что Европа окрысилась на Россиию

Лавров: Европа «окрысилась» на Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Он напомнил, что раньше все мировые трагедии начинались именно с агрессивных действий европейских стран.

Европа снова проявляет агрессию по отношению к России. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что до Победы в Великой Отечественной войне все крупные мировые конфликты начинались с агрессивных действий европейцев. Лишь после Второй мировой войны, когда Европа была ослаблена, США стали лидерами так называемого свободного мира, и тогда уже они инициировали большинство конфликтов.

Лавров подчеркнул, что во время войны многие «нейтральные» страны, помимо тех, которые официально были на стороне Гитлера, участвовали в боях на стороне немецкой армии. В их числе была и Франция. Несмотря на движение сопротивления, французские власти продолжали сотрудничество с нацистской Германией и участвовали в карательных операциях.

До этого Лавров заявил, что попытки сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение — это желания захватчиков-фашистов императора Франции Наполеона Бонапарта и фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. И, как отмечал глава МИД РФ, сейчас глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет похожие с вышеуказанными диктаторами цели.

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