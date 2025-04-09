Забайкалье в огне: лесные пожары подбираются к населенным пунктам
В Забайкалье природные пожары угрожают семи населенным пунктам
Фото, видео: 5-tv.ru
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В регионе зафиксировано свыше 30 очагов.
В Забайкалье продолжают бушевать ландшафтные пожары. Огонь в эти минуты вплотную подбирается к населенным пунктам. В опасности — сразу семь поселений. Ситуация осложняется сильным ветром.
Порывы ветра местами достигают 30 метров в секунду. В регионе зафиксировано свыше 30 очагов. Из-за огня и дыма перекрыта федеральная трасса «Байкал» на участке Чита — Иркутск. В ближайшее время в регионе усилят группировку спасателей.
Ухудшается обстановка и в соседней Бурятии. Площадь действующих пожаров увеличилась более чем в два раза за сутки. В регионе действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.
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