В Госдуме предлагают увеличить штрафы за фальсификацию молочной продукции

На откровенный обман идут производители молочной продукции. В Госдуме предложили ужесточить штрафы для компаний, которые торгуют фальсификатом. По мнению парламентариев, 300 тысяч рублей — не та сумма, которая способна избавить магазины от подделок. Так, по итогам прошлого года 14 предприятий уличили в продаже фальсификата. Изготовители выдавали за натуральную продукцию с содержанием растительных жиров и запрещенной химии. Другими словами, сливочное масло было без сливок. Но некачественные товары до сих пор в продаже. Почему — выяснял корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Крупная торговая сеть в Иваново, полки магазинов в Саратове, Москва, Петербург — и везде опасный фальсификат по крайне привлекательной цене.

На пачке — крупные надписи: высший сорт, ГОСТ, массовая доля жирности 72,5%. В адрес этого производителя Минпромторг вынес предписание — убрать всю продукцию с полок во всех регионах.

Десятки нарушений на химкинском ООО «Лавпродукт: не отслеживается, сколько закупили молока и сколько сделали масла, жирность не соответствует заявленной, вместо молочного жира — дешевый растительный. Вердикт: это фальсификат, проваливший не одну лабораторную проверку, и опасный для здоровья.

«Лавпродукт» по линии Госнадзора получил 47 предостережений. Магазины виноваты точно так же как и сам изготовитель. Не нужно думать, что магазины не знают, чем они торгуют», — рассказал Всеволод Вишневский, председатель СПБ ООП «Общественный контроль».

Проверяем. Продавец говорит, последний раз этого производителя снимали с полок около года назад. Сейчас же никаких отмашек убирать продукцию не было. Сертификат качества могут предоставить, но надо ждать — минимум три дня.

На то и расчет. Масло пробивается на кассе, несмотря, на QR-коды, системы «Меркурий» и «Честный знак». Сразу 14 производителей в 2024-м Роспотребнадзор и Россельхознадзор уличили в фальсификате. Ряд образцов того же масла не содержали сливок вообще!

За год фальсификата молока и молочной продукции стало больше на 2%, масла и сыра — на 5%, суррогатного сухого молока стало больше в два раза. Возбуждены уголовные дела, административные, а фальсификат — на прилавках.

Одно дело то, что ты печатаешь стикер, другое дело то, что кассы все еще не блокируют товар. На этот нюанс обращают внимание добросовестные производители.

«Потребитель все равно не проверяет эти марки. Для чего они созданы? Для документации?» — спрашивает Владимир Пуликов, технолог фермерского хозяйства.

Да и наклеить код ты можешь на что угодно. Это видео шокировало пользователей интернета. QR-код и дату изготовления творога затирают. Поверх на просрочку лепят новую наклейку. Директор завода в Башкортостане поспешил оправдаться, дескать на партии напечатали не ту дату, пришлось исправлять. А сотрудники говорят — так могли «оживлять просрочку».

«Может стираться эта дата и ставиться новая», — подтверждает бывший сотрудник молочного завода Александр.

Прохудившийся пакет сотрудница надувает ртом. Естественно, все это остается за закрытыми дверями.

Мы несколько дней добивались, чтобы торговые сети показали сертификаты качества, договаривались о встрече с директором химкинского предприятия, где делают то самое масло. В один момент он просто перестал нам отвечать. В Госдуме уже предложили урегулировать законодательство в части оперативного изъятия и блокировки продаж некачественной продукции.

«Если это многократное повторение, да, то, может быть, до приостановки деятельности, либо если розница, может быть, блокировка этих разрешение на продажу, в том числе через систему «Честный знак», — рассуждает пищевой технолог Нелли Львович, кандидат технических наук.

Более того, возьмутся и за госзакупки — подружат их с системой «Меркурий». Ведь чаще всего дешевое масло и молоко сомнительного качества как раз тоннами отправляется в школы, сады и больницы. Банально по причине привлекательной цены.