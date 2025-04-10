От удара «Молнии-2» противнику не увернуться. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 45 0

Расчет БПЛА «Молния-2» разгромил операторов FPV-дронов ВСУ у Часова Яра

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Беспилотник самолетного типа может нести боевой заряд до шести килограммов.

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния-2» поразил группу вражеских операторов FPV-дронов в районе Часова Яра. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Молния-2» — ударный беспилотник самолетного типа, который может нести боевой заряд до шести килограммов. С его помощью наши бойцы уничтожают технику, пункты временной дислокации и личный состав противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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