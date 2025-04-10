В петербургской корюшке обнаружили ленточные черви

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В Петербурге выявили партию зараженной опасными паразитами корюшки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Опасная партия рыб была выловлена в Финском заливе.

Петербург, похоже, ждет один из самых плохих сезонов корюшки. Рыбаки только начали забрасывать сети, как выяснилось, что в Финском заливе огромное количество рыбы с личинками ленточного червя. Это возбудитель опасного дифиллоботриоза.

Заболевание сложно выявить и сложно вылечить. Но у петербуржцев, которые уже считают корюшку одним из символов своего города, к этой проблеме особое отношение.

Многие знают, что после покупки рыбу необходимо заморозить. При минус 18 градусов возбудители погибают в течение 48 часов.

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