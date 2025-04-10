Мощный удар был нанесен по военной инфраструктуре на Украине

Военную инфраструктуру Украины этой ночью атаковали десятки ударных беспилотников. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Николаеве, Одесской, Харьковской, Сумской областях. Под ударом оказались и объекты в столице Незалежной.

Предположительно в одном из районов Киева взорвался склад с боеприпасами ВСУ.