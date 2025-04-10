Мощный удар был нанесен по военной инфраструктуре на Украине
Взрывы прогремели в нескольких областях страны.
Фото, видео: Reuters/Vladyslav Sodel; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военную инфраструктуру Украины этой ночью атаковали десятки ударных беспилотников. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Николаеве, Одесской, Харьковской, Сумской областях. Под ударом оказались и объекты в столице Незалежной.
Предположительно в одном из районов Киева взорвался склад с боеприпасами ВСУ.
- 8 апр
- «Миллионеры»: кого украинские военкоматы отправляют в мясные штурмы
- 8 апр
- Боевики ВСУ дважды за сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ
- 8 апр
- Российские военные освободили село Гуево в Курской области
- 8 апр
- Минобороны показало кадры освобождения села Днепроэнергия
- 7 апр
- Польские наемники убили мирного жителя в Курской области
- 7 апр
- «Чудесных механизмов здесь нет»: социолог об искоренении радикального национализма на Украине
- 7 апр
- Российские бойцы освободили Катериновку в ДНР
- 6 апр
- Российские военнослужащие открыли подземный православный храм в зоне СВО
- 5 апр
- «Две минуты на сборы»: девочка рассказала об эвакуации из курского приграничья
- 5 апр
- ВСУ потеряли более 210 боевиков за сутки на курском направлении
Читайте также
63%
Нашли ошибку?