Вышли официальные трейлер и постер фильма «Нейробатя»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Премьера намечена на 17 июля.

Вышли официальные трейлер и постер фильма «Нейробатя»

Фото: DUDKA FILMS

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Создатели фильма «Нейробатя» представили официальные трейлер и постер картины режиссера Виталия Дудка. Картина выйдет в прокат 17 июля.

Это дерзкая комедия с нотами Sci-Fi о новом поколении, которое устало жить по старым правилам. Это фильм о детях, которые больше не хотят жить по чужим законам, и отцах, которые слишком долго жили в прошлом. Главным аттракционом здесь станет переселение сознания в разные гаджеты — от колонки до робота-петуха.

«Фильм насыщен аттракционами, но в его основе глубокая история об отцах и детях, о корнях и принятии себя. Только поняв, кто ты и откуда, можно обрести силу и двигаться к настоящей цели. Множество локаций, технически непростые сцены, работа с аниматроником и актерами — все происходило в непрерывной динамике. Но именно в этом хаосе рождалась энергия. Мы верим, что зритель почувствует ее — и, возможно, увидит в этой истории нечто свое», — рассказал Виталий Дудка.

В главных ролях Денис Власенко, Валентина Ляпина, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Аскар Нигамедзянов, Александр Обласов, Сергей Чихачев, блогеры Wylsacom, Даня Крастер, фигуристы Александра и Макар Игнатовы и другие.

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