Посол США в Киеве Бриджит Бринк отправлена в отставку

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Такому решению сопутствовали личные и политические проблемы.

Госдеп США подтвердил отставку посла в Киеве Бриджит Бринк

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покинула занимаемый пост. Об этом стало известно в ходе брифинга от представителя Государственного департамента Тэмми Брюса.

«Она возвращается домой», — пояснил он ситуацию с уходом Бринк.

К тому же, по информации телеканала CBS News, который сослался на высокопоставленного американского чиновника, причиной отставки посла стало необычное сочетание личных и политических проблем, в числе которых произошедшие накануне сокращения сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Уточняется, что госсекретарь США Марко Рубио собирался оставить должность за Бринк, поскольку она является профессиональным дипломатом. В материале добавили, что в первый раз политик не принял ее прощение об отставке, которое было подано в январе во время стандартной процедуры смены администрации.

До этого, 28 марта, агентство Reuters рассказывало, что остальных сотрудников USAID сократят в июле и сентябре текущего года. По имеющимся данным, Белый дом передал конгрессу, что закроет USAID, а, следовательно, в агентстве не будет рабочих мест.

В это же время возглавляющий Госдеп Марко Рубио уточнял, что намерен провести реорганизацию USAID к 1 июля. При этом 10 марта он сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа закрывает 83% программ USAID. По словам политика, в рамках 5,2 тысяч отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, которые не отвечали ключевым национальным интересам государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем на самом деле американское агентство занимается по всему миру.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.02
-1.07 94.60
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:59
Снегопад обрушится на Петербург в ближайшие часы
23:45
«Секрет»: Виктория Дайнеко рассказала, как пройдет ее свадьба
23:15
«Не распыляемся»: Алсу составила список красных флагов в отношениях
22:55
«Пока держат в тайне»: кто озвучит антагониста в фильме «Финник 2»
22:39
Посол США в Киеве Бриджит Бринк отправлена в отставку
22:30
Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим голливудским агентством UTA

Сейчас читают

«Ни любви, ни дружбы»: Филипп Киркоров рассказал, кому доверяет
«Не хочу»: Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп