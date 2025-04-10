Посол США в Киеве Бриджит Бринк отправлена в отставку

Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покинула занимаемый пост. Об этом стало известно в ходе брифинга от представителя Государственного департамента Тэмми Брюса.

«Она возвращается домой», — пояснил он ситуацию с уходом Бринк.

К тому же, по информации телеканала CBS News, который сослался на высокопоставленного американского чиновника, причиной отставки посла стало необычное сочетание личных и политических проблем, в числе которых произошедшие накануне сокращения сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Уточняется, что госсекретарь США Марко Рубио собирался оставить должность за Бринк, поскольку она является профессиональным дипломатом. В материале добавили, что в первый раз политик не принял ее прощение об отставке, которое было подано в январе во время стандартной процедуры смены администрации.

До этого, 28 марта, агентство Reuters рассказывало, что остальных сотрудников USAID сократят в июле и сентябре текущего года. По имеющимся данным, Белый дом передал конгрессу, что закроет USAID, а, следовательно, в агентстве не будет рабочих мест.

В это же время возглавляющий Госдеп Марко Рубио уточнял, что намерен провести реорганизацию USAID к 1 июля. При этом 10 марта он сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа закрывает 83% программ USAID. По словам политика, в рамках 5,2 тысяч отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, которые не отвечали ключевым национальным интересам государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем на самом деле американское агентство занимается по всему миру.