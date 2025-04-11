Вертолет рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке

Эти кадры были сняты менее часа назад в Нью-Йорке. Там в реку Гудзон рухнул пассажирский вертолет. Все произошло на глазах сотен очевидцев.

В самом же вертолете, по предварительным данным, находились пятеро туристов из Испании и пилот. По данным телеканала Fox News, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек. То есть все, кто был на борту.

Что произошло на борту, непонятно. Но, судя по кадрам, вертолет полностью потерял управление и рухнул в воду в течение нескольких секунд. Сейчас на месте работают спасатели.