Вертолет рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились туристы. Поступают сообщения о погибших.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Эти кадры были сняты менее часа назад в Нью-Йорке. Там в реку Гудзон рухнул пассажирский вертолет. Все произошло на глазах сотен очевидцев.
В самом же вертолете, по предварительным данным, находились пятеро туристов из Испании и пилот. По данным телеканала Fox News, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек. То есть все, кто был на борту.
Что произошло на борту, непонятно. Но, судя по кадрам, вертолет полностью потерял управление и рухнул в воду в течение нескольких секунд. Сейчас на месте работают спасатели.
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