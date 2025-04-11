Местные чиновники рекомендовали российским дипломатам «воздержаться» от участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины этого события.

Европейские чиновники всеми силами пытаются переписать трагическую историю освобождения лагеря смерти Бухенвальда. За восемь лет там были уничтожены 56 тысяч узников, в их числе 19 тысяч советских военнопленных. Правда, почтить память погибших европейские чиновники запрещают. Российским и белорусским дипломатам рекомендовали воздержаться от посещения мемориала.

А на памятном митинге и вовсе ни слова не сказали о том, что именно советские солдаты в апреле 1945-го освободили концлагерь. О том, как стирают историческую память, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Бухенвальд — парад забвения на территории бывшего нацистского лагеря. Память под контролем политических интересов. Русских и белорусов рекомендовано на эту церемонию не приглашать.

«Это скандал. Советский Союз и его армия сыграли ключевую роль в освобождении Европы от нацистского господства. Именно Советский народ понес самые тяжелые потери в этой борьбе», — сказал депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

Еще одна историческая подлость — всего за месяц до 9 Мая.

Юбилейный день нарочито под «нейтральным флагом». Каждый венок, оставленный дипломатами, в своих национальных цветах. Даже украинский — отдельно. А вот для российских, как тут сказано, жертв концлагерей ничего лучшего не придумали, кроме белой ленты. Белой, как стирание памяти.

Тщательно отрепетированный ритуал — да еще и цинично с участием выживших узников, которые 11 апреля 1945 года подняли в Бухенвальде вооруженное восстание против нацистской машины смерти, освободив себя сами.

Союзники подошли лишь на следующий день. А уж если бы вместо американцев к воротам первыми подошли советские солдаты — эту страницу истории просто бы вычеркнули сегодня.

В Заксенхаузене под Берлином российских официальных лиц также не ждут: там проводят прямые параллели между нацистским режимом и советской властью.

Так же, как ранее закрывали российские выставки в Освенциме, а в этом году предпочли не упоминать, что лагерь был освобожден именно Красной Армией. Наш прославленный ветеран — Иван Мартынушкин, которому сегодня уже 101 год, был одним из первых, кто открыл ворота Освенцима с надписью «Arbeit macht frei».

«Люди нам начали приветственные такие знаки подавать, что-то кричать. Тогда мы не называли еще узниками, а говорили так: пленные-заключенные. Вот вид у них был, конечно, ужасный. Они там кто в робах, кто с накинутыми на себя какими-то пледами или еще чем-то. Очень тяжело даже на них было смотреть, потому что, то единственное было в них, это пока еще сохранился блеск в глазах», — сказал ветеран ВОВ Иван Мартынушкин.

Бывшие узники советского происхождения, живущие сегодня в Прибалтике и других странах Европы, и представить не могли, что 80 лет спустя окажутся снова в изоляции. И снова по национальному признаку.

Снос памятников, отмена подвига солдат Красной Армии, запрет символики Великой Отечественной и самого Дня Победы.

«Собираемся потихоньку, кто еще живой. Ходим на братские могилы. Ну, а как? Памятника нет», — поделилась узница концлагеря «Саласпилс» Анастасия Портнова.

Чем ближе 9 Мая, тем шире становится география запретов под разными формулировками, но с одним и тем же смыслом: российских официальных представителей на памятных мероприятиях быть не должно. В этом году ни в Берлине, ни в его окрестностях.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью германскому телевидению дает понять — русские все равно соберутся.

«Здесь, в Германии, находится более четырех тысяч воинских захоронений. 700 тысяч советских солдат покоятся на этой земле, и мы хотим достойно отметить эту дату. Мы очень надеемся, что сможем провести эти мероприятия с должным уважением и без помех», — говорит посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

А все прочие европейские политиканы, видимо, готовятся устраивать только топтание освобожденных Красной Армией земель и самой памяти.