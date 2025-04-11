Камчатка готовится к возможному извержению вулкана
На Камчатке активизировался вулкан Безымянный
Фото, видео: 5-tv.ru
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В регионе ввели оранжевый уровень авиаопасности.
На Камчатке активизировался вулкан Безымянный. За сутки зафиксирована 186 подземных толчков. Наблюдается выброс газа и пара.
Минувшей ночь на камеру видеонаблюдение попало свечение купола и сход раскаленных лавин по восточному склону. И их число растет. Ученые предупреждают о возможном мощном извержении. Выбросы пепла могут достигать 15 километров.
В регионе действует оранжевый уровень авиаопасности. Последний раз Безымянный извергался в 2020 году.
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