Камчатка готовится к возможному извержению вулкана

В регионе ввели оранжевый уровень авиаопасности.

На Камчатке активизировался вулкан Безымянный. За сутки зафиксирована 186 подземных толчков. Наблюдается выброс газа и пара.

Минувшей ночь на камеру видеонаблюдение попало свечение купола и сход раскаленных лавин по восточному склону. И их число растет. Ученые предупреждают о возможном мощном извержении. Выбросы пепла могут достигать 15 километров.

В регионе действует оранжевый уровень авиаопасности. Последний раз Безымянный извергался в 2020 году.