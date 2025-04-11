Полуденный выстрел прогремел из пушки Петропавловской крепости

Полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал сегодня в честь Дня освобождения узников концлагерей.

Ровно 80 лет назад — 11 апреля — открылись ворота Бухенвальда. И тогда весь мир узнал, что скрывали немецкие «фабрики смерти».