Полуденный выстрел прогремел из пушки Петропавловской крепости
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников концлагерей.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал сегодня в честь Дня освобождения узников концлагерей.
Ровно 80 лет назад — 11 апреля — открылись ворота Бухенвальда. И тогда весь мир узнал, что скрывали немецкие «фабрики смерти».
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