Полуденный выстрел прогремел из пушки Петропавловской крепости

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11 апреля отмечается Международный день освобождения узников концлагерей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал сегодня в честь Дня освобождения узников концлагерей.

Ровно 80 лет назад — 11 апреля — открылись ворота Бухенвальда. И тогда весь мир узнал, что скрывали немецкие «фабрики смерти».

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