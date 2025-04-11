Минюст признал иноагентом экс-главу МИД России Андрея Козырева*

Первого министра иностранных дел РФ Андрея Козырева*, бывшего аналитика Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Анну Каретникову*, писателя и филолога Николая Эппле* и украинскую журналистку Дарью Счастливую* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства юстиции России.

Андрей Козырев занимал пост с 1990 по 1996 годы. Он выступил против проведения специальной военной операции (СВО). Согласно заявлению Минюста, он, как и другие вошедшие в перечень, распространял недостоверную информацию о решениях российского правительства. На данный момент все включенные в реестр находятся за пределами территории России.

В перечень также вошло общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*. В свою очередь, правозащитная организация «Фонд защиты гласности», напротив, по решению ведомства, больше не является иностранным агентом в связи с ликвидацией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александра «Балу» Балунова* из группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов.

* — признаны в РФ иноагентами.