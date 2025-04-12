Министр иностранных дел Украины сбежал от журналиста РФ из-за неудобных вопросов

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сбежал от корреспондента «Известий» Максима Приходы, который поинтересовался, видел ли тот новости о планах спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога разделить Украину, как Берлин после Второй Мировой войны.

На дипломатическом форуме, прошедшем в турецком городе Анталья, российскому журналисту удалось подойти к политику из команды Зеленского и в лицо задать ему вопрос, удалось ли тому ознакомиться с планами США по разделу территорий Украины. Дело в том, что вчера специальный посланник Белого дома по вопросам Украины и России Кит Келлог предложил завершить боевые действия на Украине разделом ее территорий между сторонами конфликта. При этом, Украине предлагалось оставить лишь небольшой кусок страны, а также принудительно провести там выборы сразу после заключения перемирия.

Сибига в упор проигнорировал российского журналиста, даже несмотря на то, что тот дважды повторил свой вопрос на нескольких языках. После первого раза он попытался отойти в сторону, а когда это не помогло — укрылся за своими телохранителями и спешно направился к выходу из зала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кит Келлог попытался оправдаться за слишком резкие слова об Украине.