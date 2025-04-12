Рейс из Пхукета в Москву задержали почти на 19 часов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

В аэропорту проводятся регламентные работы.

Рейс из Пхукета в Москву задержали почти на 19 часов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Клиенты авиакомпании Azur Air не могут вылететь из Пхукета в Москву из-за «оперативной корректировки расписания». Рейс был задержан почти на 19 часов. Об этом «Известиям» 12 апреля рассказали в пресс-службе перевозчика.

Первоначально самолет должен был вылететь из аэропорта Пхукета 12 апреля в 12:50 по местному времени или 8:50 по московскому времени. Однако время отправления неоднократно сдвигалось.

«Выполнение рейса ZF-2902 планируется 13 апреля в 07:45 (3:45 мск), авиакомпания вынуждена перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы», — говорится в сообщении.

По данным компании, сотрудники производства прилагают все усилия, чтобы сократить время ожидания. На период ожидания рейса пассажиры могут разместиться в отеле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Таиланда произошло возгорание на борту туристического судна, которое использовалось для дайвинга. Пожар возник во время движения. Благодаря оперативным действиям людей, все пассажиры смогли быстро перейти в спасательную шлюпку. Также сигнал бедствия был замечен другим судном, которое находилось поблизости. Это судно оказало помощь пассажирам, забрав их на борт.

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