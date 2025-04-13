Обзвон и давление: в России в два раза вырос спрос на коллекторов

Деятельность по взысканию долгов регламентирована законом, но на рынке действуют и так называемые «черные взыскатели», которые используют в том числе и силовые методы.

Повторная волна украинизации после торжества Майдана это как история о «стране не выученных уроков». Только лозунги стали более радикальными, вместо «Прочь от Москвы» призывают буквально вешать русских с поощрения властей.

Неслучайно именно на Украине так расцвели мошеннические колл-центры. Ежегодно они выманивают десятки миллиардов рублей у россиян. К слову, не только у россиян, но когда начинают работать против Европы, их быстро прикрывают. Под воздействием телефонных мошенников многие влезают в кредиты, так их зомбируют. И это большая проблема, так как долговая нагрузка у многих и так сверх меры.

И как отдавать? Неслучайно в России второй год подряд растет спрос на коллекторов. Количество подобных вакансий за прошлый год выросло вдвое, а с начала этого года еще на четверть. В отрасли дефицит кадров, так что на такую непростую работу берут даже девушек и без опыта. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко с ходу устроилась в три такие конторы и узнала о современных методах выбивания долгов.

У входа в квартиру — видеокамеры, в черном списке — сотни незнакомых номеров. Из-за долга в 55 тысяч рублей, которые быстро превратились в сотню, Екатерину донимают коллекторы, заявляются с угрозами, в нетрезвом виде, шантажируют родственников.

«Звонили регулярно. 75, наверное, тысяч раз в день. Обещали увезти мою сестру родную в Казахстан на строительство кирпичного завода, изнасилуют моего ребенка», — вспоминает пострадавшая Екатерина Шкребина.

Да, такое все еще существует. Более того — процветает. Рекрутинговые сайты пестрят заманчивыми предложениями: высокая зарплата, соцпакет, штатный психолог, ДМС. Причем, в первую очередь рады кандидатам женского пола.

Вопрос с ходу: готовы ли работать с третьими лицами? Если да — вы приняты.

Местные специалисты признаются: большая часть времени уходит на обзвон и давление — на должников и их близких. Искать контакты разрешено любым способом — от соцсетей до купленных баз данных.

Вторая фирма обещает зарплату до 200 тысяч рублей. Ни офиса, ни бумажных документов — работают исключительно дистанционно.

И только в третьей фирме — их офис. Правда, тоже максимально засекречен. С порога заявляют — работают в рамках закона.

Интересно, что все эти фирмы — в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций! То есть, работают вполне легально. Красным — это значит, высокая категория риска — помечена лишь одна. А ведь, как минимум, две продемонстрировали, что нарушают федеральный закон 230: он запрещает коллекторам общаться с третьими лицами.

«Любое общение с родственником либо какими-либо друзьями должника — они вне закона. Если даже они являлись поручителями по займу, любой контакт с близкими должника — он вне рамок закона», — рассказал адвокат Мариана Хаджиева.

Звонить должнику можно не чаще двух раз в неделю, строго — с восьми утра до десяти вечера. Официально запрещены угрозы, причинение вреда, порча имущества. Поэтому, коллекторы нового поколения предпочитают давить психологически.

«В маленьких городах коллекторы печатают всякие порнографические плакаты с людьми на них в фотошопе приделанные и расклеивают по городу, чтобы человека застыдить, чтобы он пришел отдавать деньги», — рассказал эксперт по работе с коллекторскими агентсвами Руслан Тепитов.

Но и представители старой школы, оказывается, никуда не делись. По объявлению «списание долгов без банкротства» мы встретились вот с таким, с виду очень интеллигентным, молодым человеком. Готов стрясти с должника любую сумму. Цена вопроса — 30%.

На столь бурную активность специалистов по взысканию нашелся и ответ: новая профессия — антиколлектор.

«Нет, новый закон никак не повлиял на коллекторские агентства, звонков стало еще больше, еще больше стало голосовых помощников в коллекторских организациях. А для черных коллекторов вообще законы не писаны — как угрожали пять лет тому назад, как жестили — так это все и осталось», — рассказал антиколлектор Игорь Станиславский.

Антиколлекторы предлагают должникам переадресацию посторонних звонков — на специалистов. Тогда беседы проходят примерно в таком ключе.

А вот юристы с навязчивыми взыскателями предлагают бороться в соответствие с нормой. За нарушение Федерального закона их могут исключить из реестра, штрафы до 500 тысяч. А за неправомерный сбор персональных данных, затрагивающих личную жизнь владельца, — статья 183 УК РФ — лишение свободы. На срок до пяти лет. Тут главное знать, с кем имеешь дело.

«Как только мы определяем, сотрудник какой организации требует оплатить долг, наша задача уже прекратить взаимодействие с этим человеком и далее действовать через официальные каналы», — прокомментировал генеральный директор юридической компании Александр Лобосов.

Это — судебные приставы, Центробанк и полиция. Одно только намерение обратиться в вышестоящие инстанции уже может напугать современных коллекторов. Ведь, как мы сами убедились, на том конце провода — не такие уж и профессионалы.