Участницу проекта «Великая Победа» Герду Пекни наградили в посольстве РФ в Вене

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 32 0

Она родилась в 1936 году в Ленинграде в семье австрийских антифашистов.

Фото, видео: 5-tv.ru

В посольстве России в Вене наградили почетным знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» участницу проекта «Известий» «Великая Победа», гражданка Австрии Герду Пекни. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

«Ленинград — мой родной город. Я слышала, как бомбы падают в Ладогу», — сказала она после торжественной церемонии.

Пекни родилась в Ленинграде в 1936 году в семье австрийских антифашистов. Сначала в СССР эмигрировал ее отец, а затем и мать.

Пекни вспоминает о том, как пряталась от фашистских налетов в подвалах Ленинграда и с каким нетерпением в годы войны ждала возвращения отца с продуктами.

Победу блокадница встретила в городе Иваново, в детском доме — туда ее эвакуировали по Дороге жизни. После окончания Великой Отечественной войны Пекни с родителями вернулась в Австрию, но Герда сохранила любовь к России на всю жизнь. По возвращении отцу девочки вручили орден за его работу в блокадном Ленинграде, а мать в послевоенные годы работала переводчицей.

Ранее 5-tv.ru писал, что акция «Бессмертный Полк» в этом году пройдет в смешанном формате.

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