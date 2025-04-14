Настоящая вакханалия: в Италии наградили героизирующую боевиков журналистку

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В Италии наградили героизирующую боевиков журналистку Баттистини

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Премию «За свободу прессы» Стефания Баттистини получила за оправдание преступлений ВСУ.

Откровенный цинизм и двойные стандарты демонстрирует и Европа. В Италии премию «За свободу прессы — 2025» вручили одиозной журналистке Стефании Баттистини. В своих репортажах она оправдывала военные преступления ВСУ.

Репортер, которая не скрывает своих симпатий к фашизму, проникла в том числе в Курскую область, во время вторжения в регион боевиков.

С сентября прошлого года она объявлена российским МВД в международный розыск за незаконное пересечение границы. И вот теперь поклоннице украинских неонацистов вручили награду в знаковом месте — бывшем фашистском концлагере в городе Фоссоли. В нашем МИДе это уже назвали настоящей вакханалией.

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