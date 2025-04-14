Егору Бортнику* из «Би-2» присвоили статус иноагента на второе имя

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Музыкант неоднократно критиковал Россию.

Минюст присвоил лидеру группы «Би-2» статус иноагента на второе имя Игорь

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Солисту группы «Би-2» Леве (настоящее имя — Егор Бортник*) присвоен статус иностранного агента на второе имя Игорь*. Об этом свидетельствуют данные из реестра иноагентов на сайте Минюста.

«Бортник Егор (Игорь) Михайлович «Лева Би-2», — указано в перечне.

Музыканту присвоили статус иноагента, когда он выступил против спецоперации по защите Донбасса, критиковал РФ, ее граждан и органы государственной власти.

Он обругал россиян в ответ на поздравление с Днем Победы 9 мая. Рокер заявил, что победу одержали «союзнические войска» и празднуют ее 8 мая. Когда его попросили не предавать своих предков, Бортник назвал поклонников «животными» и «убийцами».

Позже он признался, что на регулярной основе помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ). И суммарно отправил более ста тысяч долларов. При этом он обрушился с критикой на Россию, заявив, что не собирается возвращаться в ближайшие лет десять.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшего участника отечественной рок-группы «Король и Шут» Александра «Балу» Балунова* внесли в реестр иностранных агентов.

* — признаны в РФ иноагентами.

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