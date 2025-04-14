Огромный столб дыма: сильнейший пожар вспыхнул на севере Санкт-Петербурга
Пожар вспыхнул на севере Санкт-Петербурга
Фото, видео: 5-tv.ru
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По данным МЧС, полыхает производство и склад с электрощитками.
Сильнейший пожар вспыхнул на севере Петербурга. На территории промзоны, по предварительной информации, полыхает производство и склад пластмассовых электрощитков. Поэтому и появился такой огромный столб черного дыма, сложно тушить и из-за высокой темпераутры горения.
Там же находятся транспортные баллоны. Их используют для доставки сжатого воздуха. Из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать людей.
Как говорят в МЧС, огонь мог перекинуться на три соседние постройки. Но к этой минуте распространение удалось остановить. Пожар локализовали на площади в 500 квадратов.
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