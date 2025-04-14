Огромный столб дыма: сильнейший пожар вспыхнул на севере Санкт-Петербурга

Эфирная новость 82 0

Пожар вспыхнул на севере Санкт-Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По данным МЧС, полыхает производство и склад с электрощитками.

 

Сильнейший пожар вспыхнул на севере Петербурга. На территории промзоны, по предварительной информации, полыхает производство и склад пластмассовых электрощитков. Поэтому и появился такой огромный столб черного дыма, сложно тушить и из-за высокой темпераутры горения.

Там же находятся транспортные баллоны. Их используют для доставки сжатого воздуха. Из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать людей.

Как говорят в МЧС, огонь мог перекинуться на три соседние постройки. Но к этой минуте распространение удалось остановить. Пожар локализовали на площади в 500 квадратов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
Миллионы боеприпасов: в ЕС призывают поставлять еще больше оружия Киеву
14:50
На Землю обрушится шторм: прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года
14:37
Рэпера Макана на Веntlеу задержали сотрудники ГАИ в Москве
14:25
ВС РФ ударили «Искандерами» по месту проведения совещания командного состава ВСУ
14:19
Всероссийский конкурс «Созвездие» завершился в Сириусе
14:15
Операция прошла успешно: в каком состоянии актер из «Содержанок» после нападения

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп