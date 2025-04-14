Миллионы боеприпасов: в ЕС призывают поставлять еще больше оружия Киеву

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Кая Каллас высказалась за усиление давления на Россию.

Фото, видео: Reuters/Amel Emric; 5-tv.ru

ЕС не отступает от воинственной риторики. Кая Каллас призывает наращивать объемы поставок оружия Киеву и максимально усилить давление на Россию.

Глава евродипломатии добавила, что Евросоюз уже отправил Украине две трети от планируемых двух миллионов боеприпасов. Такие заявления она сделала перед встречей глав МИД ЕС, которая прямо сейчас проходит в Люксембурге.

На повестке будет в том числе ужесточение санкций в отношении нашей страны. К слову, в России неоднократно заявляли, что Евросоюзу стоит больше внимания уделять экономикам собственных стран. А подобная риторика только усугубит ситуацию. Каллас поддерживает и инициативу Мерца — он готов отправить киевскому режиму крылатые ракеты Taurus.

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