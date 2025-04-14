ВС РФ нанесли удар «Искандерами» по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах, сообщили в Минобороны России. В результате поражения цели ликвидировано более 60 боевиков ВСУ, отмечают в ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Также в ведомстве добавили, что ПВО РФ за сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS и 227 украинских беспилотников.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки восемь раз ударили по энергообъектам на территории России, сообщает Минобороны РФ. Боевики атаковали Белгородскую, Брянскую, Запорожскую, Курскую области и ЛНР.