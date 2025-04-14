Суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана»*

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 10 0

Организация занималась поддержкой некоммерческих инициатив.

Суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана»

Фото: AP/ТАСС

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Суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана»*. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 14 апреля сообщалось, что региональный Минюст не заключил мировое соглашение с фондом — соответствующее ходатайство отклонили, поскольку оно было заявлено и подписано только одной стороной.

В конце февраля в Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступил иск от областного министерства юстиции о ликвидации «Фонда Ройзмана». К производству он был принят 3 марта. Ведомство обвинило фонд в «нецелевых тратах» в размере 4,5 миллиона рублей.

Основал этот фонд в 2015 году экс-губернатор Екатеринбурга Евгений Ройзман*. Генеральным директором официально значится Светлана Косолапова — она будет представлять организацию в суде.

Весной прошлого года столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, который обвиняется по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

* — признаны иноагентами в РФ.

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