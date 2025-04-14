«Просто ребенок устал»: младшая дочь Бородиной наелась снега

Звездной наследнице в этом году исполнится десять лет.

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона намеренно заболела, чтобы не идти в школу. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

В новом видео, опубликованном Ксенией, ее юная дочь затрагивает тему, знакомую многим родителям — внезапное ухудшение самочувствия, способное вызвать беспокойство и множество вопросов у взрослых. Выяснилось, что девочка просто не хотела учиться и ради пропуска уроков сделала все, что было в ее силах. Фото, видео: Telegram/Ксения Бородина/borodylia0803

«Да, я ела вчера снег, чтобы заболеть и не пойти в школу. Я еще в футболке ходила. У меня теперь кашель и горло болит. Зато я уроки сделала. Просто ребенок устал от школы», — рассказала Теона.

У звезды две дочери: младшую девочку она родила от бизнесмена Курбана Омарова, с которым рассталась в 2021 году. Старшая, 15-летняя Маруся, является результатом брака Ксении с предпринимателем Юрием Будаговым. Несмотря на изменение семейного статуса, Бородина продолжает активно заниматься воспитанием дочерей. Она делится моментами их повседневной жизни на своих страницах в социальных сетях, что позволяет поклонникам следить за развитием девочек. Ксения создает для своих дочерей комфортную и поддерживающую атмосферу, стараясь балансировать между карьерой и ролью матери.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина рассказала о причинах первого развода.