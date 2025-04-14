«Просто ребенок устал»: младшая дочь Бородиной наелась снега

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 63 0

Дочь Бородиной наелась снега, чтобы не идти в школу

«Просто ребенок устал от школы»: дочь Бородиной заболела ради пропуска учебы

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звездной наследнице в этом году исполнится десять лет.

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона намеренно заболела, чтобы не идти в школу. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

В новом видео, опубликованном Ксенией, ее юная дочь затрагивает тему, знакомую многим родителям — внезапное ухудшение самочувствия, способное вызвать беспокойство и множество вопросов у взрослых. Выяснилось, что девочка просто не хотела учиться и ради пропуска уроков сделала все, что было в ее силах.Фото, видео: Telegram/Ксения Бородина/borodylia0803

«Да, я ела вчера снег, чтобы заболеть и не пойти в школу. Я еще в футболке ходила. У меня теперь кашель и горло болит. Зато я уроки сделала. Просто ребенок устал от школы», — рассказала Теона.

У звезды две дочери: младшую девочку она родила от бизнесмена Курбана Омарова, с которым рассталась в 2021 году. Старшая, 15-летняя Маруся, является результатом брака Ксении с предпринимателем Юрием Будаговым. Несмотря на изменение семейного статуса, Бородина продолжает активно заниматься воспитанием дочерей. Она делится моментами их повседневной жизни на своих страницах в социальных сетях, что позволяет поклонникам следить за развитием девочек. Ксения создает для своих дочерей комфортную и поддерживающую атмосферу, стараясь балансировать между карьерой и ролью матери.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина рассказала о причинах первого развода.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:04
Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тысячи
20:51
Овечкин заявил о желании сыграть в матче между сборными КХЛ и НХЛ
20:40
Депутат Харченко посетила образовательные учреждения Курска
20:22
В Чечне взорвалась цистерна с топливом, есть погибшие
20:08
«Наш герой»: жена Овечкина трогательно поздравила мужа с установлением рекорда
19:53
Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
«Это не шутка»: что известно о «мужском ПМС» и как с этим жить
На Землю обрушится шторм: прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп