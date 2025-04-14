Новая беда: в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 27 0

В Калифорнии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2

Из огня да в полымя: Калифорнию сотрясло землетрясение

Фото: www.globallookpress.com/California Coast

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На смену бушевавшим в январе пожарам в штат пришло новое стихийное бедствие.

На берегу Тихого океана вблизи города Сан-Диего в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует геологическая служба США (USGS).

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в загородных поместьях Сан-Диего», — говорится в сообщении.

По информации специалистов, очаг землетрясения находился на глубине более 13 километров. В свою очередь, толчки фиксировались в 59 километрах от города Сан-Диего и в 87 километрах от города Палм-Спрингс. Через пять минут после землетрясения были зарегистрированы не менее восьми афтершоков магнитудой до 3,5.

На данный момент нет сведений о пострадавших или о разрушениях, как и угрозы цунами.

Известно, что первоначально местные сейсмологи прогнозировали землетрясение с магнитудой до 6.

В начале этого года Калифорнию охватили пожары — Лос-Анджелес запылал в ночь на 8 января. Изначально огонь вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но затем продолжил распространяться и на другие районы. Местные власти обязали эвакуироваться более 30 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тысячи. В свою очередь, пропавшими без вести числятся 130 человек.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
ТОП-5 корыстных в любви знаков зодиака

Последние новости

22:37
Новая беда: в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2
22:21
Трамп ожидает «очень хороших предложений» по Украине в скором времени
22:07
В Красноярском крае многодетная мать зарубила троих детей топором
21:49
ТОП-5 корыстных в любви знаков зодиака
21:33
«Ком к горлу»: Овечкин рассказал об эмоциях после побитого рекорда Гретцки
21:18
Оказалось редкостью: женщине с головной болью годами не могли поставить диагноз

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
«Увижу Серегу и споем вместе»: Овечкин о клипе Жукова к снайперскому рекорду НХЛ
«Это не шутка»: что известно о «мужском ПМС» и как с этим жить
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп